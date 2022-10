"Friz w więzieniu" to nowe wyzwanie, które polega na zamknięciu twórcy nieistniejącej już Ekipy w fejkowym areszcie. W ramach tego reality show youtuber ma spędzić 100 godzin w odosobnieniu w specjalnym stylizowanym na więzienną celę pokoju. Codziennie po południu do sieci trafiają nowe odcinki z "izolacji". Nocą startują specjalne live'y, czyli forma transmisji, na których wpłaty donate'ow przedłużają czas trwania streama. Fani mogą wówczas oglądać Friza w zamknięciu w czasie rzeczywistym.



Co ciekawe, każde 1000 zł od fanów przedłuża "odsiadkę" influencera o kolejną godzinę. Jeśli Karol Wiśniewski przerwie show, straci 10 tys. zł, które przekaże gościom specjalnym odcinków.



W więzieniu twórca dostaje kolejne zadania, za których wykonanie otrzymuje kolejne przydatne przedmioty (i tak na przykład w zamian za materac musiał leżeć na łóżku nabijanym gwoźdźmi przez 5 minut). To internauci decydują, z czym ma się zmierzyć Friz - a wszystko za pomocą głosowania na Instagramie.



Zdobyte pieniądze Friz zamierza rozdać osobom, które pracowały przy projekcie - ma to być ich dodatkowe wynagrodzenie. Cała idea to podrasowany format, który spopularyzował Mr Beast. Trzeba jednak oddać Wiśniewskiemu, że postawił na interakcje z widzami, co z pewnością uatrakcyjniło cały model.