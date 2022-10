Warto też dodać, że wiele publicznych osób namawia jednak do pozostania na platformie, podkreślając, jak ważna jest walka o demokrację. Zauważają, że warto, aby na Twitterze wyrażać m.in. bardzo różne poglądy, również te polityczne. O tym czy uda się im przekonać pozostałych do pozostania, dowiemy się zapewne w najbliższych dniach, przeglądając... kolejne wpisy na Twitterze, w których gwiazdy i publiczne osoby będą zapewne informować co do swoich planów odnośnie platformy.