"Chcieliśmy zalać Wrocław w spektakularny sposób" - rozmawiamy ze scenografem "Wielkiej Wody"

"Wielką Wodę" można już oglądać w serwisie Netflix. Reżyserami serialu są Jan Holoubek i Bartłomiej Ignaciuk. Pierwszy z nich rozwija tu wątek, który już poruszał w "Rojst ‘97". Akcja produkcji toczy się bowiem w 1997 roku, kiedy to do Wrocławia i okolic zbliża się fala powodziowa. Władze ściągają wykwalifikowaną hydrolożkę, aby za wszelką cenę uratować miasto. Tymczasem Andrzej Rębacz wraca do rodzinnych Kęt i staje na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego.



Na potrzeby serialu Wrocław i okolice ponownie nawiedziła powódź. Tym razem wszystko jednak miało miejsce pod kontrolą twórców produkcji, którzy musieli zadbać, abyśmy uwierzyli w przedstawiane wydarzenia. Odtworzyli więc dramatyczną sytuację sprzed 25 lat. Za scenografię odpowiadał Marek Warszewski. Miałem okazję z nim porozmawiać i, jak sam przyznaje, największym wyzwaniem w tym wypadku była "sama woda":