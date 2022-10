Finał "Rodu smoka" pozostawił miliony widzów na całym świecie z pustką w sercu. O to właśnie końca dobiegła wspaniała przygoda w klimatach fantasy. Teraz wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość, bo 2. sezon prequela "Gry o tron" pojawi się najwcześniej pod koniec 2023 roku (a bardziej prawdopodobne, że w ogóle w 2024 roku). Drogie HBO, jak żyć do tego czasu?



Na HBO Max roi się od interesujących seriali, które pomogą wypełnić czas oczekiwania na 2. sezon "Rodu smoka". Niekoniecznie są to produkcje z gatunku fantasy, ale potrafią zapewnić nie mniej emocji. Jedna z nich właśnie wraca na platformę ze swoją nową odsłoną. Dzięki niej będziecie mogli się wybrać na wakacje do luksusowego kurortu.