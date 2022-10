Kolejną, kultową produkcją, która zniknie z platformy tuż przed listopadem jest "Top Gun" z 1986 roku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tej hitowej produkcji z Tomem Cruisem, musicie ją nadrobić. Maverick i Goose to dwaj piloci marynarki udowadniający z każdym lotem, że są najlepsi w szwadronie. Zostali wybrani do szkolenia w szkole asów przestworzy - Top Gun. Tutaj są szkoleni na najlepszych pilotów na świecie. "Top Gun" będzie dostępny do 31 października.