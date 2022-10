Ten serial pobił "Władcę Pierścieni". Przetasowania w najpopularniejszych tytułach Prime Video

Odpowiedzialni za "Westworld" Jonathan Nolan i Lisa Joy pełnią przy "The Peripheral" rolę producentów wykonawczych. Jest to opowieść, która rozgrywa się w czasach, kiedy to technologia subtelnie zmieniła społeczeństwo. Główna bohaterka odkrywa alternatywną rzeczywistość i co czeka ją w przyszłości.