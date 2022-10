"Gwiezdne wojny" poniekąd powracają do korzeni. Tak jak przy pierwszych sezonach animacji "The Clone Wars" akcja przedstawiona była w sposób niechronologicznych, tak z podobną sytuacją mamy do czynienia z "Opowieściami Jedi". Na serię dostępną na platformie Disney+ składa się sześć samodzielnych odcinków, które skupiają się na dwóch postaciach.



Uwaga na spoilery z "Tales of the Jedi"