West aż tak bardzo był przekonany o swojej wyjątkowości, iż w jednym z podcastów mówił, ze Adidas na pewno go nie zostawi, a on sam może głosić do woli antysemickie hasła. Stało się jednak inaczej. Dyrektor handlowa Adidasa, Sarah Camhi napisała na Linkedinie, że "jako członek społeczności żydowskiej nie może dłużej milczeć w imieniu marki, która ją zatrudnia".