Disney+ kręci serial w Polsce. Opowie o niemieckich zbrodniarzach

Disney+ robi w Polsce serial. Zdjęcia do "W niemieckim domu" trwają w naszym kraju już od końca sierpnia i mają skończyć się jakoś w połowie grudnia. Serial powstaje na podstawie powieści Annette Hess pod tym samym tytułem, która nawiązuje do prawdziwych wydarzeń.



Hess odnosi się w swojej książce do procesu, który rozpoczął w grudniu 1963 roku. Na ławie oskarżonych znalazło się wtedy 23 strażników i strażniczek z obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Przesłuchano około 360 świadków, co dla wielu ocalałych okazało się ponownym przeżywaniem traumy.