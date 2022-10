"Brzmi jakby jednak było obrzydliwe" - zaraz ktoś zauważy. No tak, ale jest to obrzydliwe w tym samym stopniu, co filmy Quentina Tarantino. Bo gdy Art strzela do swoich ofiar, krew leje się po ekranie niczym w "Kill Bill". Kiedy ktoś dostaje kulkę z shotguna, nam ukazuje się ludzkie mięso. Ta przemoc przerysowana jest do granic możliwości. A dodajmy do tego, że cudowne efekty specjalne nie mają w sobie nic z realizmu "Piły", a przypominają raczej gumowe flaki z produkcji sygnowanych nazwiskiem Herschella Gordona Lewisa.