Matthew Perry przeprasza Keanu Reevesa. Głupie tłumaczenie gwiazdy "Przyjaciół"

Matthew Perry wydał niedawno autobiografię "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz”. Gwiazdor serialu "Przyjaciele" co rusz podgrzewa zainteresowanie swoją książką, udzielając coraz to nowych wywiadów. W publikacji wyraźnie dał do zrozumienia, że nie przepada za kolegą z branży - Keanu Reevesem. Teraz w amerykańskich mediach pojawiły się dość nieudolne przeprosiny Perry'ego za słowa o Keanu.