Krystian Hołdak to aktor, ochroniarz gwiazd, w tym również Patryka Vegi. Do tej pory mogliśmy go oglądać w takich filmach jak m.in. "Jak zostałem gangsterem" oraz "Pitbull. Ostatni pies". Hołdak opisał za pośrednictwem Facebooka dość smutną sytuację, w której nie dostał wsparcia od środowiska z branży. Poszło o zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego dziecka. Kilka godzin po publikacji posta, został on usunięty.