"Halloween. Finał" sprawił, że zacząłem drżeć ze strachu o przyszłość horrorów

We współczesnym kinie grozy Green wyrósł na równie wielką postać, co Jordan Peele ("Uciekaj!") i Ari Aster ("Midsommar. W biały dzień"). I to on wraz z wymienionymi reżyserami wybija (i jeszcze wybijać będzie) rytm horroru. W przeciwieństwie do wspomnianych twórców zaczął fałszować. Może więc niech lepiej Hollywood oddeleguje go z powrotem do robienia komedii w stylu "Boskiego chilloutu" zanim zarżnie cały gatunek i będziemy musieli czekać, aż ktoś wymyśli nową formułę na reaktywowanie kultowych marek.