Świetny horror wleciał na Disney+. Nie dość, że was zaskoczy, to jeszcze obrzydzi

O "Barbarzyńcach" polscy miłośnicy horroru mogli już od dłuższego czasu czytać na zagranicznych portalach. W końcu do amerykańskich kin wszedł już 9 września i szybko zdobył uznanie tak krytyków (92 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes) jak i widzów. U nas natomiast bez większej pompy wszedł na streaming dopiero 26 października, wzbogacając ofertę Disney+. Dopiero teraz możemy więc się przekonać, czy zagraniczny szum wokół tej produkcji był słuszny.



Tak. Mówiąc krótko: "Barbarzyńcy" zasłużyli na wszystkie zebrane wcześniej pochwały. To bowiem horror, który potrafi nieźle zaskoczyć. Zach Gregger co chwilę bowiem serwuje nam gatunkowe wolty. Jego opowieść zaczyna się zabawa konwencją home invasion - coś w stylu odwróconego "Kto tam?". Tess próbuje bowiem dostać się do wynajętego domu w niebezpiecznej dzielnicy Detroit. Po kilku nieudanych próbach drzwi otwiera jej tajemniczy mężczyzna. Okazuje się, że on również wynajął nieruchomość. Czy jest niebezpieczny?