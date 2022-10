Ojciec Jeffreya Dahmera krytykuje serial Netfliksa. Chce pozwać platformę

"Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" rozbił bank na platformie Netflix. To drugi najchętniej oglądany serial anglojęzyczny w historii serwisu. Jest jednym z tytułów, dzięki którym usługa nie musiała w wynikach minionego kwartału informować o kolejnym spadku subskrybentów. Parafrazując jednak wujka Bena ze "Spider-Mana": z wielką popularnością wiąże się wielka odpowiedzialność.



"Dahmer" ukazuje losy tytułowego bohatera w taki sposób, że przemawia to do wyobraźni widzów nie do końca tak jak powinno. Internauci piszą w mediach społecznościowych, jak to rozumieją protagonistę, a nawet chcą się za niego przebierać na Halloween.