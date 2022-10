Netflix zrobił z Polakami horror na światowym poziomie. Na taki film czekałem

"Ostatnia wieczerza" rozpoczyna się parafrazą zakończenia "Omena". Ksiądz próbuje zabić na kościelnym ołtarzu niemowlę, bo wierzy, że to reinkarnacja demona. Już to powinno zasugerować nam rodowód filmu Kowalskiego. Wywodzi się on bowiem z horrorów satanistycznych. Co prawda pojawiły się one w amerykańskiej kinematografii jeszcze w latach 60., ale reżyser odnosi się raczej do ich najntisowej odmiany. Wtedy to groza żerowała na powszechnym strachu przed nowym milenium, dlatego na ekranie mogliśmy oglądać jak to szatan (lub jego wyznawcy) próbuje zaserwować nam iście biblijną apokalipsę.