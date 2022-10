Jeden z najlepszych filmów akcji dostanie sequel. Nicolas Cage ma wrócić do ikonicznej roli

O sequelu "Bez twarzy" mówi się od dawna. Już w zeszłym roku podawano, że ma za niego odpowiadać reżyser "Godzilla vs. Kong" - Adam Wingard. Twórca zapewniał, że będzie to bezpośredni sequel oryginału, a potem opowiadał o postępie prac nad scenariuszem. Do teraz nie wiadomo było jednak, czy Nicolas Cage i John Travolta powrócą do swoich ikonicznych ról.