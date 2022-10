To koniec DCEU. James Gunn przejmuje kontrolę nad superbohaterami DC

Marvel kontra DC - kto wygrywa na polu kinowym? Podczas, gdy ci pierwsi od lat konsekwentnie rozwijają swoją markę, drudzy motają się bez celu. Warner Bros. Discovery do tej pory ewidentnie nie wiedziało, jak prowadzić superbohaterską franczyzę. Czy teraz to się zmieni? Czy nie jest już za późno?



Szef Warner Bros. Discovery już jakiś czas temu zapowiadał zmiany w kinowych adaptacjach komiksów DC. "Zależy nam na jakości", "stworzymy coś na kształt MCU" - mogliśmy usłyszeć. Przed chwilą Dwayne "The Rock" Johnson niedawno stwierdził natomiast, że "Black Adam" jest pierwszą fazą kinowego uniwersum. Koncern teraz potwierdza jego słowa. Możecie już zapomnieć o DCEU (DC Extented Universe), bo właśnie jesteśmy świadkami narodzin DCU (DC Universe).