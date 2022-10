To prawdziwa gratka dla fanów filmów z kultowego Studia Ghibli. Za niecały tydzień (1 listopada) rusza park rozrywki, który w całości poświęcony jest produkcjom słynnego studia animacyjnego. Jeśli jednak chcecie odwiedzić m.in. Wzgórze Młodości, Duży Magazyn Ghibli i Las Dondoko, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Bilety do parku są bowiem - jak na razie - ściśle reglamentowane.