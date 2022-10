"Akademia Dobra i Zła" ma potencjał na uniwersum w stylu "Harry'ego Pottera". Kibicuję Netfliksowi

"O, nie. Kolejny banał. Teen drama ubrane w płaszcz fantasy. Na Netfliksie pełno takich tytułów" - można tak to ująć. Jednakże machając ręką na "Akademię Dobra i Zła" odmówicie sobie prawa do dobrej zabawy. To filmowa baśń, która dekonstruuje cały gatunek. Paul Feig wypełnia produkcję odniesieniami do znanych nam opowieści i zobaczymy na ekranie córkę szeryfa z Nottingham, czy syna kapitana Hooka. Nie są to puste nawiązania, bo współgrają z tonem opowieści. Fabuła podana jest z ironią i usłyszymy chociażby, że baśnie stały się infantylne, wyśmiane zostaną najpopularniejsze motywy fabularne konwencji, a do tego dojdzie do przewartościowania jej znaczeń.