Moim sposobem na klasykę są audiobooki, choć lepiej powiedzieć: słuchowiska, czyli innymi słowy Superprodukcje Audioteki. Usługa specjalizuje się bowiem w przenoszeniu klasyki do świata dźwięku, a przy okazji przywraca je światu w bardzo aktualnej formie. Jednym z najlepszych przykładów są "Przygody Alicji w Krainie Czarów". Klasyczna już opowieść o małej dziewczynce, która wpada do króliczej nory została zrealizowana na nowo, wypełniona aranżacjami muzycznymi i piosenkami na nowo interpretującymi dzieło. Innym, naprawdę niezłym przykładem świetnego powrotu klasyki jest "Folwark zwierzęcy" George’a Orwella. Audioteka przygotowała go na podstawie jednego z najświeższych tłumaczeń, autorstwa Bartłomieja Zborskiego (uwaga, to arcydzieło światowej literatury czyta Tadeusz Sznuk!).