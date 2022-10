Jacek Jelonek nie powinien trafić do finału "Tańca z gwiazdami". Widzowie protestują

"Taniec z gwiazdami" dotarł już do półfinału. W poniedziałkowym odcinku dwie pary decyzją widzów przeszły do finału, gdzie zawalczą o Kryształową Kulę. Mowa o Ilonie Krawczyńskiej i Jacku Rowińskim oraz Jacku Jelonku i Michale Danilczuku. Patrząc na komentarze internautów, ci nie są tak entuzjastyczni, co do obecności gwiazdora "Prince Charming" i jego tanecznego partnera w finale. O ile jurorzy z każdym kolejnym tańcem chwalą Jacka Jelonka: zaczynał pan ten program jako młody hasający jelonek, niezależnie co się stanie, ale kończy pan jako dorosły, piękny jeleń- ocenił Andrzej Piaseczny, to widzowie są podzieleni co do tańca jednopłciowej pary. Podzieleni to dobre słowo, bo przecież o tym, kto przejdzie dalej, decydują właśnie widzowie.