Na stronie Startling, Inc. w sekcji "w rozwoju" (in develompment) w tym momencie znajduje się tylko "Dunk & Egg" na podstawie "Tales of Dunk & Egg" i sztuka "Harrenhal, A Song of Ice and Fire". Zniknął z niej więc serial "Sea Snake/Nine Voyages" o młodości Corlysa Velaryona i "Ten Thousand Ships" o losach księżniczki Nymerii - przywódczyni Rhoynarów.