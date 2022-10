Nowy film Pawlikowski wyreżyseruje na podstawie swojego scenariusza. Historia inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami i opowiada o amerykańskiej parze w latach 30. XX wieku, która podejmuje decyzję, żeby porzucić cywilizację i zbudować swój prywatny raj na opuszczonej wyspie. Chcą żyć w zgodzie z naturą i jeść to, co da im ziemia. Gdy jeden z milionerów przepływa obok ich wyspy, amerykańska para szybko staje się łakomym kąskiem dla tabloidów. Wkrótce później pojawi się tam pewna hrabina w towarzystwie swoich dwóch kochanków, którzy będą chcieli przejąć wyspę i zbudować na niej luksusowy hotel. Pomiędzy nią, a bohaterami granymi przez Phoenixa i Mary dojdzie do konfliktu. Będzie on tak bardzo narastać, iż doprowadzi do zazdrości, zdrady i ostatecznie morderstwa.