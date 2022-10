Nie ma wątpliwości, że pierwszy sezon „Rodu smoka” okazał się wielkim hitem na całym świecie. Konkurujący i porównywany z „Pierścieniami władzy” zyskał znacznie większe uznanie fanów. Prequel „Gry o tron” stale utrzymywał wysoką widownię i nie przeszkodziły temu nawet wycieki pirackich wersji serialu do Internetu.



Teraz fani zacierają ręce w oczekiwaniu na drugi sezon hitu HBO Max. Wszystko wskazuje na to, że trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i na kolejne odcinki przygód Rhenyry, Daemona, Alicent, Aegona czy Aemonda będziemy musieli trochę poczekać. Co ważne, drugi sezon powstanie pod pieczą nowego producenta. Jak wpłynie to na koncepcję serialu? Czy czeka nas kolejna zmiana obsady? Jakie wątki mogą pojawić się w kolejnej serii?