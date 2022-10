"Ród smoka" jest ofiarą własnego sukcesu. Finał pokazuje, że fani nigdy nie będą do końca zadowoleni

Co zaś do problemów realizacyjnych i kilku, powiedzmy, niedoświetlonych scen. Jestem zdania, że nawet kilka gorzej zrealizowanych scen, jak ta ze smokiem przebijającym się przez podłogę czy choćby ta, w której smoczy jeźdźcy pojedynkują się w deszczu, zupełnie nie psują odbioru serialu. Jasne, że gdyby było to widowisko kinowe, moglibyśmy oczekiwać lepszych, bardziej wiarygodnych i dokręconych efektów. Pamiętajmy jednak, że mimo gigantycznych budżetów, to ciągle jest telewizja. "Gra o tron" zasłynęła nie tym, że miała wielki budżet, ale umiejętnością wyciśnięcia go do ostatniego centa, aby stworzyć wiarygodny świat. "Ród smoka" jest realizacyjnie znacznie bardziej wymagający, bo już od pierwszych odcinków przedstawia sceny akcji i fantastyczne bestie, tak przecież ważne dla fabuły.



Jestem zdania, że ta najmocniejsza krytyka płynąca pod adresem nowego serialu HBO wynika właśnie z tego, że "Gra o tron" tak szalenie podniosła poprzeczkę tego, co da się pokazać w telewizji, że już zawsze będziemy oczekiwać widowiska godnego wielkiego ekranu, choć fabułę będziemy śledzić na tym małym. To nawet zabawne, że HBO mówiło w swojej najgłośniejszej kampanii reklamowej, że "nie jest telewizją" i teraz trochę za to płaci.