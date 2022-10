Epickie widowisko i emocjonalna trauma. Tak fani opisują finał "Rodu smoka"

To właśnie do tego momentu zmierzały wszystkie wydarzenia przedstawione w poprzednich odcinkach "Rodu smoka" - początku , czyli wojny domowej o sukcesję pomiędzy Aegonem II i Rhaenyrą. Zostaliśmy do niej podprowadzeni w mistrzowski sposób. Jak zauważa część internautów, jest to w dużej mierze zasługa wyśmienitych kreacji aktorskich: