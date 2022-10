Tarantino ukradł pomysł Kanye'ego na teledysk do "Gold Digger" i zrobił z niego "Django". Zaraz, co?

Quentin Tarantino ukradł pomysły Kanye Westa? W filmach twórcy "Pulp Fiction" roi się od motywów fabularnych, chwytów formalnych, tekstów, a nawet całych scen zapożyczonych z innych produkcji. Nie nazywamy tego kradzieżą, tylko postmodernizmem. W tym wypadku raper twierdzi jednak, że reżyser naprawdę przywłaszczył sobie jego własność intelektualną.



Kojarzycie teledysk do "Gold Digger"? Ten, w którym Kanye West i Jamie Foxx rapują w towarzystwie modelek? Widzicie w nim podobieństwo do "Django"? Nie. A właśnie o to się rozchodzi, bo oryginalna koncepcja rapera na klip do utworu miała skupiać się na tematyce niewolnictwa.