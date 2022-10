Internauci zachwyceni sukcesem Toma Cruise'a. Gwiazdor wystąpi u boku Marcina Dorocińskiego

Humorystycznych komentarzy w mediach społecznościowych nie brakuje. Na Twitterze prócz wpisów pełnych pochwał i radości napotkamy się również na posty ironiczne, wedle których Dorociński w "Mission: Impossible" "wcieli się w Polaka mającego zdobyć węgiel". Nikt jednak nie zaprzecza, że to wielki aktor i na swój sukces zasłużył ciężką pracą. W końcu swój kunszt miał już okazję zaprezentować światowej publiczności w "Gambicie królowej" od Netfliksa. Nie ma więc wątpliwości, że nawet gdyby w "M:I" grał ten most, co go hollywoodzcy filmowcy mieli wysadzić, poradziłby sobie znakomicie.