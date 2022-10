Kasia Smutniak jako staruszka. Te polskie aktorki przeszły szokujące zmiany do roli

Nie wiadomo, co ta rola przyniesie. Wiadomo, że część ludzi powie: "Jezus Maria, co ona z siebie zrobiła?"- mówiła w nagraniu na Instagramie polskiego Netfliksa anna Dymna. My mieliśmy jedno, duże zadanie. Stworzyć postać wielką. Panią Annę Dymną, której trzeba było zrobić charakteryzację pogrubiania. Nie można właściwie mówić o uszyciu tego, tylko to jest konstrukcja z pianki i watoliny, misternie szyta przez miesiąc- tłumaczyła charakteryzatorka, Mirela Zawiszewska. Charakteryzacja Anny Dymnej w hitowej produkcji "Wielka woda" zrobiła niesamowite wrażenie na fanach, którzy chórem stwierdzili, że dawno nie widzieli tak udanej przemiany do roli.