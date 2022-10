W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dwójka młodych aktywistów obrzuca ciastem figurę woskową Karola III. Motywacja młodych buntowników do niszczenia dzieł sztuki w muzeach i galeriach wciąż jest taka sama. Ich zachowanie jest sprzeciwem wobec działań rządu Wielkiej Brytanii. Domagają się, aby politycy zobowiązali się do wstrzymania wydawania nowych licencji na paliwa kopalne. Organizacja zwraca też uwagę na to, że paliwo jest zwyczajnie za drogie dla zwykłych obywateli.