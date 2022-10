Samą realizację zdjęć do "Wielkiej Wody" Maciej Maciejewski określa mianem "ostatniego etapu swojej pracy". Polegał on na koordynacji i inscenizacji ustalonych wcześniej scen. Mówiąc w skrócie, chodzi o nakręcenie tego, co zostało wymyślone w czasie omawiania scenariusza i rysowania storyboardu. Koordynator kaskaderów wraz z twórcami wszystko skrupulatnie wtedy planował, obmyślając odpowiedni system zabezpieczeń.



"Wielka Woda" to serial fabularny o "powodzi tysiąclecia" z 1997 roku, kiedy to zalało m.in. Wrocław i okolice. Tam rozgrywa się fabuła produkcji platformy Netflix. Maciej Maciejewski jest mieszkańcem Dolnego Śląska i pamięta, jak to wyglądało w rzeczywistości. Z ulgą więc wspomina, że w przeciwieństwie do innych europejskich krajów, woda spowodowała u nas głównie szkody materialne. Niosła jednak ze sobą wiele zagrożeń, od których scenariusz produkcji nie ucieka.