W tej filmowej baśni śledzimy losy dwóch przyjaciółek, które trafiają do przeciwstawnych obozów w tytułowej "Akademii dobra i zła". Jedna jest szkolona na bohaterkę, druga - na złoczyńcę. Problemem jest to, że przydzielając ich do danej grupy, ktoś się chyba pomylił... Jak sobie z tym poradzą? A co ważniejsze: czy ich przyjaźń to przetrwa?



Film już dostępny na platformie Netflix.