Ród Smoka to pierwszy mainstreamowy serial zrobiony pod... Tik Toka

Domyślacie się po co to wszystko, prawda? By cała taka scena dała się łatwo wyszerować na Tik Toka, jednocześnie utrzymując przez cały czas uwagę widza. Albo można wręcz odwrócić strategiczne myślenie twórców - Ród Smoka nagramy tak, by wyjść na przeciw oczekiwaniom odbiorców Tik Toka, którzy bombardowani wydarzeniami muszą być z prędkością karabinu maszynowego.