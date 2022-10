Halloween na Netfliksie? Nie, dziękuję. Wolę spędzić je na Amazon Prime Video

Może i w mojej niechęci do "Dahmera" jestem odosobniony, ale nikt mi nie wmówi, że taki "Telefon pana Harrigana" to dobry film. Podobnie zresztą jest w przypadku "Klątwy Bridge Hollow". Netflix miał okazję wypuścić produkcje, które zmyłyby niesmak po tych tytułach. Tak się jednak nie stanie, bo "The Munsters" Roba Zombie serwis jednak u nas nie wprowadza, a z "Wednesday" z jakiegoś powodu postanowił wstrzymać się do listopada.