"Prezydencki poker" to serial nadawany w latach 1999-2006, wielokrotnie nominowany do Złotych Globów czy Emmy i również tymi statuetkami nagradzany (Emmy zgarnął w sumie 26 razy - to rekord wszech czasów!). Wyprodukowany przez amerykańską sieć NBC dramat polityczny opowiada o losach administracji prezydenta USA. Oryginalny tytuł ("The West Wing") oznacza "Zachodnie Skrzydło" - odnosi się zatem do tej części Białego Domu, w której znajduje się Gabinet Owalny.



Twórcą i scenarzystą serialu jest Aaron Sorkin ("Gra o wszystko", "The Newsroom", "Ludzie honoru", "Wojna Charliego Wilsona", "The Social Network") - twórca, opierając się na niewykorzystanych wątkach swojej "Miłości w Białym Domu", przeniósł do produkcji rzeczywistość i atmosferę kinowego hitu.



"Prezydencki poker" skupia się zatem na liberalnej stronie barykady i przedstawia codzienność administracji Demokratów. Choć najważniejszą postacią jest tu niewątpliwie sam prezydent, produkcja większość uwagi przeznacza pracy wykonywanej przez jego doradców. Materiał zapoznaje nas z zażartymi dyskusjami w kuluarach, opracowywaniem strategii politycznych na najbliższe tygodnie, negocjacjami, przygotowywaniem kampanii wyborczej i planowaniem ważnych przemówień. Okej, być może nie brzmi to zbyt porywczo, ale gwarantuję, że - o dziwo! - właśnie takie jest. Twórcy dbają o to, by rozjaśnić widzom najważniejsze zależności i przedstawić im pewne systemy i struktury na bazie interesujących przykładów.



Sorkin starał się opisywać w scenariuszu problemy podobne do tych, z którym mierzyła się rzeczywista administracja prezydenta George'a W. Busha - stając jednocześnie w opozycji do jego władzy i pokazując, jak jego zdaniem zachowałby się prezydent-Demokrata. Rzeczywiste sytuacje miały zatem olbrzymi wpływ na serialowe historie. Serdecznie polecam - nie tylko fanom produkcji politycznych.