Judi Dench absurdalnie atakuje "The Crown". Nie wierzy w inteligencję Amerykanów?

Choć trzeba przyznać, że podobieństwo niektórych postaci do prawdziwych osób jest ogromne, chociażby serialowej księżnej Diany, granej przez Elizabeth Dębicki. Niewykluczone, że niektórzy ludzie wciąż myślą że to i owo naprawdę wydarzyło się w rodzinie królewskiej. Jednak wydaje mi się, że twórcy produkcji dość często podkreślają, że "The Crown" jest serialem fabularnym. W związku z tym mogą przecież dowoli kombinować w wątkach.



Mnie się to bardzo podoba, gdyż przez łączenie faktów z fikcją serial jest krwisty, barwny i z poczuciem humoru. Z kolei mnogość wątków, wydarzeń i postaci prowokują do tego, żeby jednak zajrzeć w Google i zobaczyć, czy naprawdę tak było, jak w serialu. Jednym z takich wydarzeń, przedstawionych w pierwszym sezonie "The Crown" był Wielki smog londyński, utrzymujący się w Londynie od 5 do 9 grudnia w latach 50. smog doprowadził do środowiskowej katastrofy oraz śmierci tysięcy londyńczyków. Było to prawdziwe wydarzenie, którego myślę, większość z nas może po prostu nie pamiętać.