Mówili: obejrzyj, bo dobre. Jest nawet lepiej – Disney+ ma swoje serialowe arcydzieło

Carmen Berzatto (w tej roli Jeremy Allen White) kręci się po zapyziałej i chyba brudnej kuchni. Wydaje polecenia, błaga innych kucharzy o garnek, krzyczy. Twarz ma spokojną, ale widać, że pod gładkim obliczem kipią emocje: wściekłość i smutek. Carmy nie może dogadać się z innym pracownikami małej, włoskiej knajpki. Widać, że nie jest na swoim miejscu, a nawet to, że nikt go tam po prostu nie chce.



Berzatto przejął to miejsce po swoim bracie, Michaelu, który razem z przyjacielem prowadził je przez lata. Jak to robił i jak udawało mu się utrzymać na powierzchni? To jest niejasne. Wiemy jednak, że Michael popełnił samobójstwo, a dla Carmy’ego przywrócenie temu miejscu świetności to sprawa bardzo osobista.