Finał "Rodu Smoka" wyciekł do sieci przed premierą na HBO Max. Uważajcie na spoilery

Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za przeciekiem, ale w internecie już huczy od doniesień, że ostatni odcinek 1. sezonu "The House of the Dragon" można już pobierać - oczywiście nielegalnie. Epizod jest już dostępny na popularnych pirackich stronach. Widzom, którzy chcieliby teraz zacząć go szukać, odradzam takie przejście na ciemną stronę Mocy.