Nowy film Netfliksa okazał się najlepszym thrillerem roku. Serio

Mężczyźni spędzają ze sobą wiele czasu, są trudni do rozszyfrowania, być może zdolni do wszystkiego. Obłędnie stylizowane kompozycje i przygaszona kolorystyka podkreślają medytacyjną naturę tego obrazu. To kino chłodne w obyciu, ale wyrafinowane, być może również męczące - swą surrealistyczną teatralnością znakomicie oddające naturę gry, którą musi toczyć Mark, nasz główny bohater. Brzęcząca, minimalistyczna ścieżka dźwiękowa i niepokojące cięcia wzmagają poczucie zagubienia.



Film stopniowo zapoznaje nas z kolejnymi elementami obrazu tej operacji, kładąc większy nacisk na samą śledczą procedurę, niż zbrodnię. To historia o poszukiwaniu dowodów, zaserwowana w nietypowej stylistyce i w unikalnej narracji, mozolnie obnażającej przed widzem szczegóły sprawy (początkowo nie wiemy nawet, która z postaci jest podejrzana). Dojście do tego, co tak naprawdę się wydarzyło, zajmuje sporo czasu. Sposób kinowej ekspresji Wrighta w tym filmie potrafi zdezorientować, jednak z czasem się do niego przyzwyczajamy - reżyser ma szacunek do widza, nie podsuwa mu banalnych wyjaśnień, ale unika też przekombinowanych dwuznaczności.



Wcielający się w policjanta próbującego wydobyć zeznania od podejrzanego Edgerton jest ponury, surowy i nieprzenikniony, ale to towarzyszący mu Sean Harris - niepokojący, cichy, pozornie wycofany - skradł show.



"Nieznajomy" to kawał znakomitej roboty właściwie pod każdym względem - również, a może przede wszystkim w sferze psychologii zabójcy i tych, którzy go tropią. Wright okazuje też szacunek prawdziwej historii, unikając bezpośrednich odniesień. Kasandryczna atmosfera obrazu oraz odczuwalny na każdym kroku posmak nieufności i brutalności sprawiają, że nikomu nie przyjdzie do głowy, by postrzegać "Nieznajomego" jako kolejną próbę w kategorii żerowania na prawdziwych ofiarach. To nie jest dreszczowiec skrojony pod szeroką publiczność. To pochłaniająca opowieść o niebezpieczeństwach policyjnego "metodycznego aktorstwa" i zbyt głębokiego wchodzenia w rolę; emocjonujący i niebywale intensywny thriller, który okazał się jedną z najmocniejszych propozycji Netfliksa od dłuższego czasu.