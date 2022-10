Finał "Incepcji" był niejasny? To patrz na to - wybieramy najbardziej niejednoznaczne zakończenia

Jak "niejednoznaczne", to wiadomo, że Lynch. Choć osobiście wolę "Zagubioną autostradę" czy "Blue Velvet", to właśnie ten film jest dla mnie esencją lynchowskiego stronienia od przejrzystości. Reżyser niespecjalnie interesuje się tym, czy widz za nim nadąża, co dla niektórych może być potężną wadą - i w ogóle mnie to nie dziwi. Gwarantuję jednak, że ten bądź co bądź naprawdę trudny interpretacyjnie film da się złożyć w spójną całość. Zachęcam do tej zabawy.