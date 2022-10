Nowe "Teletubisie" Netfliksa wywołały ból tylnej części ciała u "fanów". Poszło o Słoneczko

Platforma Netflix promuje powrót programu animowanego w nowej wersji w swoich mediach społecznościowych, m.in. na YouTube, gdzie dostępny jest zwiastun "Teletubisiów". Również i tym razem powrócą cztery kolorowe stworki, mieszkające w krainie obserwowanej przez Słoneczko z twarzą małego dziecka. Główni bohaterowie - Tinky-Winky, Dipsy, Laa-La i Po co prawda nie zmienią się, lecz już Słoneczko pojawi się w nowej wersji. I to właśnie ten element nie spodobał się fanom kultowego programu. Do tej pory była to postać uśmiechniętego Słoneczka, czyli twarz małej dziewczynki, wkomponowana w żółte słońce.