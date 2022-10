Kevin Spacey uniewinniony. Niczego mu nie udowodniono

To, rzecz jasna, wciąż jeszcze nie koniec problemów Spaceya z prawem. W maju brytyjska prokuratura oskarżyła go o cztery przypadki napaści seksualnej i jeden zmuszenia do penetracji. W sumie oskarża go ponad 20 mężczyzn. W 2021 roku znany z "House of Cards" artysta musiał też zapłacić Netfliksowi 31 mln dol. w ramach odszkodowania za złamanie warunków kontraktu na rolę w tym serialu. Wykazano, że naruszył politykę firmy dotyczącą seksualnej przemocy.



W specjalnym komunikacie wysłanym do mediów w czerwcu Kevin Spacey zakpił z brytyjskiej prokuratury i zapewnił, że jest przekonany o pomyślnym zakończeniu sprawy na swoją korzyść.