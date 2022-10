To naprawdę fajny, doskonale zagrany (drugi plan równie fantastyczny!) i pięknie przestylizowany tytuł. Poszczególne elementy scenografii czy kostiumów zgrabnie łączą ze sobą elementy różnych epok - wygląda to wszystko tyleż niecodziennie, co po prostu oryginalnie i atrakcyjnie. Jeśli miałbym użyć jednego słowa, by określić całą tę wizualną warstwę, z pewnością byłaby to "klasa". Głównych bohaterek nie da się nie lubić i nie sposób nie docenić pazura, z jakim je napisano. Pokłony za dialogi - są cięte, dosadne i nieraz naprawdę zabawne.



Humor, charyzmatyczne główne trio i estetyka to w ogóle najmocniejsze elementy tego serialu. Nie rozczarowuje też pełne wrażliwości i empatii podjęcie tematów związanych ze starością: poczucia bycia niepotrzebnym czy samotności.