Tom Felton, czyli filmowy Draco Malfoy, mówi, że zaczął pić, bo "pragnął normalności"

Tom Felton, znany widzom "Harry'ego Pottera" jako złośliwy i arogancki Draco Malfoy wydał książkę, autobiografię "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard", w której przyznał się m.in. do walki z alkoholizmem, a co za tym idzie kilku odwyków. Nie zabrakło oczywiście kilku zabawnych wspomnień z filmowego planu czy odniesienia się Feltona do relacji z Emmą Watson. Jednak spora część książki poświęcona jest demonom z przeszłości 35-latka.