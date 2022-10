Twórcy "Rodu smoka" chcą obrzydzić fanom Daemona? Uprzedzam: to się może źle skończyć

Uwaga: w tekście znajdziecie spoilery dotyczące postaci Daemona Targaryena z ostatnich odcinków "Rodu smoka".



Wygląda na to, że zdecydowana większość fanów jest zadowolona z "Rodu smoka" - przynajmniej na razie. Miłośnicy prozy George'a R.R. Martina przekonują, że większość wprowadzonych do fabuły zmian wyszła opowieści na dobre. Pochwały padają zwłaszcza w kierunku króla Viserysa oraz uczłowieczenia Rhaenyry i Alicent, których relacje i motywacje pogłębiono. Sam jestem zdania, że to naprawdę dobra droga - nie miałem najmniejszej ochoty oglądać perypetii kolejnych wersji Cersei Lannister. Podoba mi się również koncepcja drobnego konfliktu między Ottem a jego córką, którzy mimo wspólnych interesów preferują (póki co) odmienne metody.



Niestety, nie jest idealnie. Na etapie tworzenia scenariusza podjęto kilka decyzji, które zdecydowanie nie wyszły produkcji na dobre. Jedną z nich jest, rzecz jasna, niesławna już finałowa scena z 9. odcinka. Za scenariusz do tego oraz 6. epizodu odpowiada Sara Hess, współproducentka "Rodu smoka", krytykowana ostatnio za niepotrzebne efekciarstwo i dość kontrowersyjne wypowiedzi. Dotyczą one stosunku fanów do postaci Daemona Targaryena.