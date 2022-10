Dlaczego oglądamy horrory? Dla jump scare'ów. Te filmy mają ich najwięcej

Jakie horrory są najstraszniejsze? Jedni fani gatunku powiedzą, że te, które przerażają klimatem. Dla innych będzie się liczyła liczba krwawych atrakcji. Jeszcze inni zanudzą was opowieściami, jak to największa siła kina grozy tkwi w jump scare'ach. Co jednak najlepsze, wszyscy będą mieli rację, bo przecież jedno nie wyklucza drugiego, a tym bardziej trzeciego.



Niezależnie od tego, co kogo w horrorach kręci, każdy musi przyznać, że nawet w najgorszych tytułach należących do gatunku, dobry jump scare jest w stanie podnieść (nieznacznie, ale zawsze) jego wartość. W końcu miło jest w trakcie seansu nagle podskoczyć w fotelu i obsypać się popcornem w akompaniamencie krzyku.