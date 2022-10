Generalnie do umowy to ja za bardzo problemu nie miałem. Miałem problem do innych rzeczy, np. do tego, że straciliśmy - my, ta nasza strona - zaufanie do menedżmentu, do tego wszystkiego - między nami już nie było za bardzo vibe'u. Tak jak niektórzy myślą, że chodzi o to, że oddawaliśmy procent, bo były dramy z Team X o oddawanie procentu… (…)



Wiadomo, że chodzi odrobinę o pieniądze, ale to się ze sobą miesza. Pieniądze z relacjami się trochę mieszają w takim przypadku jak u nas, gdzie ten biznes był dosyć duży, to i pieniądze z relacjami się mieszają. Na przykład gorzej mi się zaczyna spędzać czas, ale mamy wspólny biznes. Zauważam jakieś problemy, rozmawiamy między sobą, nie za bardzo to się nie naprawia. No i w pewnym momencie otwierasz oczy trochę bardziej na inne sprawy, bo jak bardzo komuś ufasz i jesteś z nimi przyjacielem, to często niektórych rzeczy nie widzisz.