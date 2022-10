Mamy nową platformę streamingową. Za piątaka obejrzycie na niej kanały Disneya

Gdy już wydaje się, że rynek platform streamingowych w naszym kraju więcej usług nie pomieści, to pojawia się nowa platforma. Jak był Netflix i HBO GO, to jeszcze. A teraz ta ostatnia zmieniła się w HBO Max i w międzyczasie podochodziło jeszcze Amazon Prime Video czy (a może przede wszystkim?) Disney+. Prócz tego w Polsce dostępnych jest jeszcze mnóstwo innych pomniejszych serwisów.



Nie jest łatwo nowym platformom przebić się do świadomości odbiorców. Muszą czymś wyróżniać się na tle konkurencji. Dlatego chociażby FlixClassics kusi dostępem do filmów starszych - artystycznych i gatunkowych. Sweet.tv, które od września dostępne jest na Słowacji i właśnie zadebiutowało w naszym kraju, podeszło do sprawy od jeszcze innej strony. Chce nas bowiem przyciągnąć dostępem do kanałów telewizyjnych i wyjątkowo niską ceną.