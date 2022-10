Polskie kino w ostatniej dekadzie przeszło dużą metamorfozę na plus, ale jedna rzecz wciąż pozostaje jego piętą achillesową. Chodzi o dźwięk, którego niska jakość wielu z nas zmuszała w przeszłości do włączania napisów lub przykładania ucha do głośnika. Jakim cudem ten problem nadal istnieje?



"Akkkrch… ugha-bugha… kur…" – poznajecie? Tak, to jedna z kwestii z tego nowego polskiego filmu, który niedawno wszedł do kin. Dźwięk w rodzimych produkcjach od dawna już leży i kwiczy, a widzowie zastanawiają się, czemu twórcy nie mogą sobie poradzić z tym problemem. Dlaczego, cokolwiek byśmy nie oglądali, nie da się zrozumieć wszystkich dialogów? Z czego to wynika? Mamy inny sprzęt? Inaczej się u nas pracuje na planie? O co w tym wszystkim chodzi, skoro w zagranicznych tytułach, takie rzeczy się nie zdarzają? Na te pytania odpowiada nam Michał Fojcik.



Michał Fojcik jest reżyserem dźwięku i członkiem amerykańskiego stowarzyszenia Motion Picture Sound Editors. Dwukrotnie był nominowany do Orłów w kategorii najlepszy dźwięk za "Bogów" i "Ukrytą Grę", a poza tym w swojej filmografii ma jeszcze "Prime Time", "Tarapaty", "Hiacynta", "Disco Polo" i… długo by wymieniać. Ma ogromne doświadczenie i ciekawe przemyślenia na temat tego, czemu tak trudno jest zrozumieć dialogi w rodzimych filmach i serialach.